https://news.day.az/society/1871834.html

В двух районах Баку не будет газа

Газоснабжение на нескольких улицах Хатаинского и Сураханского районов будет временно приостановлено. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз". Отмечается, что ограничения начнутся завтра в 10:00 и продлятся до завершения работ по устранению утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе.