https://news.day.az/society/1871834.html В двух районах Баку не будет газа Газоснабжение на нескольких улицах Хатаинского и Сураханского районов будет временно приостановлено. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз". Отмечается, что ограничения начнутся завтра в 10:00 и продлятся до завершения работ по устранению утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе.
В двух районах Баку не будет газа
Газоснабжение на нескольких улицах Хатаинского и Сураханского районов будет временно приостановлено.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Отмечается, что ограничения начнутся сегодня в 10:00 и продлятся до завершения работ по устранению утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе.
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