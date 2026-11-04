https://news.day.az/sport/1871609.html Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду Бывший главный тренер саудовского "Аль-Насра" Стефано Пиоли заявил, что форвард Криштиану Роналду одержим идеей забивать голы, передает Notícias ao Minuto, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Если ты не тренируешь его, то не понимаешь, насколько он велик. Он чемпион, одержимый идеей забивать голы.

Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду

Спорт, 4 ноября 2026 03:30 (UTC +04:00) 245
Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду

Бывший наставник саудовского "Аль-Насра" Стефано Пиоли высоко оценил профессиональные качества нападающего Криштиану Роналду, отметив его невероятную нацеленность на голы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Notícias ao Minuto.

По словам итальянского специалиста, Роналду отличается исключительной работоспособностью и уважительным отношением к окружающим.

"Если ты не тренируешь его, то не понимаешь, насколько он велик. Он чемпион, одержимый идеей забивать голы. Он ведет себя очень уважительно", - отметил Пиоли.

Напомним, во время октябрьской паузы на матчи сборных у Роналду произошел конфликт с главным тренером национальной команды Португалии Жорже Жезушем. После того как наставник не включил 41-летнего форварда в стартовый состав на матч Лиги наций против Норвегии, футболист пропустил три последние тренировки сборной и самовольно покинул ее расположение.

После пресс-конференции, на которой Жезуш не стал гарантировать Роналду место в составе на предстоящую встречу с Данией, нападающий отправился в аэропорт и улетел на личном самолете.

Впоследствии Роналду оштрафовали на 225 евро за самовольный отъезд и дисквалифицировали на месяц. В течение этого срока он не сможет выступать за национальную сборную.

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