Германский автоконцерн Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. Покупателем активов стал французский оператор зарядной инфраструктуры Electra.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе немецкой компании.

Сумма сделки не раскрывается. По имеющейся информации, Electra перейдут 47 зарядных хабов Mercedes-Benz, в том числе 31 в Германии и 6 в Австрии. В общей сложности данные комплексы насчитывают 374 зарядные точки. В результате сделки клиенты Mercedes-Benz получат упрощенный доступ к более чем 800 станциям французского оператора, объединяющим свыше 5 тыс. зарядных точек в 10 европейских странах.

Как заявила представитель Mercedes-Benz, компания стояла у истоков глобального расширения инфраструктуры быстрых зарядок, развивая как собственные проекты, так и участвуя в сторонних стартапах. Однако на фоне динамичного развития рынка и появления множества специализированных провайдеров Mercedes-Benz принял решение пересмотреть стратегию. "Наша цель - предложить клиентам наилучшие решения для зарядки и целенаправленно использовать ресурсы там, где они приносят наибольшую пользу", - подчеркнули в компании, объясняя причины продажи европейской сети.

В начале 2023 года Mercedes-Benz объявлял об амбициозных планах развернуть к концу текущего десятилетия более 10 тыс. точек быстрой зарядки на 2 тыс. площадок в Северной Америке, Китае и Европе. В последние годы германский концерн столкнулся с падением прибыли и сокращением объемов продаж, в связи с чем руководство компании вынуждено реализовывать программу жесткой экономии и оптимизации расходов.