Азербайджанские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ФОТО
Сборные Азербайджана по паракаратэ и каратэ среди глухих (дефлимпийцев), а также каратисты-сетокан продемонстрировали высокие результаты на 16-м чемпионате стран Европы по версии WSF в столице Болгарии Софии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на соревнованиях, проходивших с 31 октября по 1 ноября, азербайджанские спортсмены завоевали множество медалей в различных возрастных и весовых категориях.
В соревнованиях по паракаратэ Айсель Ахмедли, опередив всех соперников, стала обладательницей золотой медали.
Среди дефлимпийцев высшую ступень пьедестала покорили Хикмет Агаев, Эльмин Гусейнли (75 кг) и Айтен Гадирова (ката).
Среди спортсменов 16-17 лет Юсиф Азимзаде (61 кг), а среди взрослых Низамеддин Азимзаде (60 кг) и Алекбер Ализаде (75 кг) удостоились серебряных медалей.
Эльнур Гасымзаде и Фаган Ясимов (оба - 67 кг), завоевав бронзовые награды, внесли свой вклад в успехи сборной.
Успешно выступили азербайджанские представители и в индивидуальных соревнованиях по сетокан каратэ. Среди взрослых в категории "Шобу Нихон" в весовой категории свыше 75 кг Эльчин Шириев завоевал золотую медаль, став чемпионом Европы.
В этой же весовой категории Рамин Мазанов, а в ката Нихат Мамедзаде стали обладателями серебряных наград.
Среди молодежи в возрастной категории 16-17 лет Абульфаз Рафиев (68 кг) также завоевал золото, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.
Азербайджанские спортсмены отличились и в командных соревнованиях. Мужская сборная в финальном поединке одержала победу над турецкими атлетами и завоевала звание чемпиона Европы.
Отметим, что наши спортсмены принимали участие в чемпионате и первенстве под руководством главы комитета по сетокан каратэ Федерации каратэ Азербайджана Ренада Алиева.
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