В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о продолжении Бельгией бизнеса в Конго.

Day.Az представляет публикацию:

Интересное исследование, которое подготовили в Бельгии... и саму же Бельгию выставили в том лице, которого она заслуживает. Ещё в 2012 году Commission Justice & Paix (Брюссель) разбиралась, как бельгийские компании участвуют в добыче полезных ископаемых в ДР Конго и Перу и кто отвечает за то, что происходит с людьми вокруг этих рудников.

Главное, что там показано: Бельгии больше не нужны свои шахты в бывшей колонии. Ей хватает торговли сырьём, переработки и финансирования. Руду добывают в Конго, а цепочка, на которой зарабатывают, проходит через Европу.

Через два года Justice & Paix пошла говорить с самим бизнесом. Бельгийские банки уверяли, что проверяют каждый проект перед финансированием. Компании объясняли, что берут на себя работу слабого государства и обеспечивают людей базовыми услугами. При этом всё держится на добровольных стандартах ОЭСР и ООН. Обязательных правил нет.

Получается знакомая схема: колонии формально нет, а модель "ресурсы оттуда, деньги сюда" продолжает работать, только теперь в обёртке корпоративной социальной ответственности.

К слову, в августе в Баку проходила конференция о колониальной несправедливости Бельгии и 101-летнем пути к репарациям.