Проект второй АЭС в Турции обойдется в 30 млрд долларов - СМИ

В Турции определили предполагаемое место строительства второй атомной электростанции. Она будет расположена в районе Инджебурун черноморской провинции Синоп.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, освещающие визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сеул, ранее турецкий лидер назвал Республику Корея потенциальным партнером в реализации проекта АЭС в Синопе.

Объем инвестиций в строительство станции оценивается в 30 миллиардов долларов. Предполагается, что АЭС будет состоять из четырех реакторов общей мощностью около 4,5 тысячи МВт. Ожидается, что станция сможет обеспечивать около 10% потребности Турции в электроэнергии.

Расчетный срок эксплуатации объекта составит 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

При выборе площадки для строительства учитывалась, в частности, сейсмическая устойчивость черноморского побережья Турции.

По оценкам турецких экспертов, строительством станции может заняться южнокорейская государственная компания KEPCO, которая уже разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.

Напомним, что первая атомная электростанция Турции возводится российской государственной корпорацией "Росатом". Ранее в компании заявили о планах начать физический пуск первого энергоблока до конца текущего года.

Кроме того, Турция рассматривает возможность строительства третьей АЭС в регионе Тракья.