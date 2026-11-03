https://news.day.az/world/1871844.html Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США Парламент Гренландии, Инатсисартут, поддержал новое соглашение о безопасности в Арктике между Гренландией, США и Данией. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, теперь договор должен быть одобрен в парламенте Дании, Фолькетинге, 19 ноября. Соглашение между США, Гренландией и Данией было подписано в Нью-Йорке 22 сентября.
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США
Парламент Гренландии, Инатсисартут, поддержал новое соглашение о безопасности в Арктике между Гренландией, США и Данией.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, теперь договор должен быть одобрен в парламенте Дании, Фолькетинге, 19 ноября.
Соглашение между США, Гренландией и Данией было подписано в Нью-Йорке 22 сентября. Оно является обновленной версией договора 1951 года и определяет два места на острове - Нарсарсуак и Местерсвиг, - где американцы планируют разместить военные базы.
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