Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США

Парламент Гренландии, Инатсисартут, поддержал новое соглашение о безопасности в Арктике между Гренландией, США и Данией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, теперь договор должен быть одобрен в парламенте Дании, Фолькетинге, 19 ноября.

Соглашение между США, Гренландией и Данией было подписано в Нью-Йорке 22 сентября. Оно является обновленной версией договора 1951 года и определяет два места на острове - Нарсарсуак и Местерсвиг, - где американцы планируют разместить военные базы.