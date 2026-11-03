https://news.day.az/society/1871840.html

В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший

В Геранбое произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария зарегистрирована на территории села Тодан. Автомобиль марки Lada Niva, двигавшийся по дороге, потерял управление и сорвался в овраг с высоты около 150 метров. В результате аварии пассажир автомобиля Р.