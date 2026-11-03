https://news.day.az/society/1871840.html В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший В Геранбое произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария зарегистрирована на территории села Тодан. Автомобиль марки Lada Niva, двигавшийся по дороге, потерял управление и сорвался в овраг с высоты около 150 метров. В результате аварии пассажир автомобиля Р.
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший
В Геранбое произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария зарегистрирована на территории села Тодан.
Автомобиль марки Lada Niva, двигавшийся по дороге, потерял управление и сорвался в овраг с высоты около 150 метров.
В результате аварии пассажир автомобиля Р. Гасаналиева скончалась на месте происшествия.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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