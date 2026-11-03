https://news.day.az/society/1871840.html В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший В Геранбое произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария зарегистрирована на территории села Тодан. Автомобиль марки Lada Niva, двигавшийся по дороге, потерял управление и сорвался в овраг с высоты около 150 метров. В результате аварии пассажир автомобиля Р.

В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший

Общество, 3 ноября 2026 21:47 (UTC +04:00) 374
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг,

В Геранбое произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария зарегистрирована на территории села Тодан.

Автомобиль марки Lada Niva, двигавшийся по дороге, потерял управление и сорвался в овраг с высоты около 150 метров.

В результате аварии пассажир автомобиля Р. Гасаналиева скончалась на месте происшествия.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. По факту проводится расследование.

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ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 2 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 715
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября 18:06 (UTC+04), Политика 1 577
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 2 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 723
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 2 ноября 17:58 (UTC+04), Общество 728
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 2 ноября 17:54 (UTC+04), Общество 752
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 2 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 747
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