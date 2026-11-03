Ковры «армянские», галлюцинации - тоже

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о попытках армян присвоить азербайджанское ковровое наследие.

Day.Az представляет публикацию:

"Мы так хохотались!" - крылатая фраза из "Мимино" как нельзя лучше передает эмоции, когда читаешь очередной опус в одной из армянских газет. Там на полном серьезе утверждалось, будто в старые добрые времена азербайджанцы скупали армянские ковры в Карабахе.

Ара, вы там в своем уме? Или у вас окончательно сорвало крышу и начались галлюцинации? Какие ковры? У каких армян?

Если обратиться не к газетным сказкам, а к реальной истории, Азербайджан испокон веков славился своим ковроделием.

В стране исторически сложились семь основных школ ковроткачества: губинская, бакинская, ширванская, гянджинская, газахская, карабахская и тебризская.

А у вас какие школы? Тишина... Гробовая.

И пока в Ереване объявляют любой геометрический орнамент "древнеармянским наследием", традиционное азербайджанское ковроткачество в 2010 году официально внесли в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Не "кавказское", не "общее" и не "то, что кто-то где-то ткал", а именно азербайджанское. Все! Жирная точка!

Если в Армении совсем закончились темы для газетных полос, необязательно нырять еще глубже в галлюциногенные болота. Потому что если так пойдет и дальше, то в следующем номере мы наверняка прочитаем о том, как азербайджанцы тайком ездили к армянам учиться готовить долму и пахлаву.

Или еще круче: бакинские нефтяники в начале XX века специально отправлялись в Ереван, чтобы научиться добывать нефть... из асфальта.

Продолжайте писать художественные сказочки. Смешите нас до слез!