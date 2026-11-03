https://news.day.az/azerinews/1871837.html Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək Xətai və Suraxanı rayonlarının bir sıra küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb. Bildirilib ki, fasilə magistral qaz kəmərində aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək olacaq.
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək
Xətai və Suraxanı rayonlarının bir sıra küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, fasilə magistral qaz kəmərində aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək olacaq.
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