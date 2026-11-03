Эльвин Джафаргулиев вернулся к тренировкам вместе с командой

"Карабах" продолжает подготовку к матчу 11-го тура Мисли Премьер-лиги против "Туран Товуза".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, агдамский клуб поделился в своих социальных сетях фотографиями с тренировки, прошедшей на "Азерсун Арене".

В ходе тренировочного процесса футболисты команды готовились к предстоящему поединку.

На опубликованных фотографиях видно, что Эльвин Джафаргулиев, продолжающий процесс восстановления после травмы, также тренируется вместе с командой. Ранее защитник приступил к индивидуальным занятиям.

Отметим, что матч "Карабах" - "Туран Товуз" состоится 6 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 18:00.