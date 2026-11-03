"Туран" одержал уверенную победу над "Марицей" в Лиге чемпионов

Женская волейбольная команда "Туран" провела очередной матч в Лиге чемпионов ЕКВ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, чемпион Азербайджана, сыгравший в гостях с болгарским клубом "Марица" в рамках третьего квалификационного раунда, одержал победу со счетом 3:0 (25:22, 25:22, 25:20).

Напомним, что ответная встреча между командами состоится 10 ноября. Во второго квалификационном раунде "Туран" обыграл хорватский клуб "Младость" - 3:0, 3:2.