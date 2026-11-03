https://news.day.az/world/1871850.html Иран и США пошли на взаимные уступки США и Иран согласовали взаимные уступки по ядерной программе и вопросу замороженных иранских активов. Соответствующий меморандум может быть подписан в ближайшее время. Как передает Day.Az, об этом сообщает Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник.

Иран и США пошли на взаимные уступки

В мире, 3 ноября 2026 23:20 (UTC +04:00) 475
Иран и США пошли на взаимные уступки

США и Иран согласовали взаимные уступки по ядерной программе и вопросу замороженных иранских активов. Соответствующий меморандум может быть подписан в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник.

По данным издания, Тегеран готов пойти на уступки в ядерной сфере в обмен на разблокировку части своих замороженных средств.

Источник также сообщил, что сейчас стороны обсуждают, каким образом объявить о достижении договоренности.

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