Иран и США пошли на взаимные уступки

США и Иран согласовали взаимные уступки по ядерной программе и вопросу замороженных иранских активов. Соответствующий меморандум может быть подписан в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник.

По данным издания, Тегеран готов пойти на уступки в ядерной сфере в обмен на разблокировку части своих замороженных средств.

Источник также сообщил, что сейчас стороны обсуждают, каким образом объявить о достижении договоренности.