https://news.day.az/world/1871850.html Иран и США пошли на взаимные уступки США и Иран согласовали взаимные уступки по ядерной программе и вопросу замороженных иранских активов. Соответствующий меморандум может быть подписан в ближайшее время. Как передает Day.Az, об этом сообщает Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник.
Иран и США пошли на взаимные уступки
США и Иран согласовали взаимные уступки по ядерной программе и вопросу замороженных иранских активов. Соответствующий меморандум может быть подписан в ближайшее время.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник.
По данным издания, Тегеран готов пойти на уступки в ядерной сфере в обмен на разблокировку части своих замороженных средств.
Источник также сообщил, что сейчас стороны обсуждают, каким образом объявить о достижении договоренности.
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