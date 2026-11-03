В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли

Информация о том, что бюст в парке Гейдара Алиева в Стамбуле демонтируют, а на месте парка построят культурный центр, опровергнута.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Центра по борьбе с дезинформацией Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции в соцсети X.

"Утверждения, распространяемые некоторыми аккаунтами в социальных сетях, о том, что бюст в парке Гейдара Алиева в районе Шишли будет демонтирован, а территория парка снесена для строительства культурного центра, не имеют оснований.

Муниципалитет Шишли не проводит никаких работ на указанной территории. Подобный проект также не рассматривается", - говорится в публикации.