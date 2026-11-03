Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО

3 ноября Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она с глубоким уважением почтила память Великого лидера Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле. Выразив уважение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, она возложила цветы на ее могилу.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.