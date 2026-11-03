https://news.day.az/economy/1871768.html Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный развитию возобновляемой энергетики в Азербайджане и переходу страны от традиционной нефтегазовой модели к "зеленой" энергетике. Day.Az представляет перевод статьи:

Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews

Экономика, 3 ноября 2026 21:30 (UTC +04:00) 234
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии

Автор: Ульвия Поладова

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный развитию возобновляемой энергетики в Азербайджане и переходу страны от традиционной нефтегазовой модели к "зеленой" энергетике.

Day.Az представляет перевод статьи:

Азербайджан на протяжении большей части новейшей истории выстраивал свое экономическое и политическое влияние вокруг нефти и газа. Репутацию энергетической державы страна заработала задолго до того, как дискуссии о диверсификации энергоисточников и "зеленом" переходе стали глобальным приоритетом. Азербайджанские трубопроводы связали Каспийский бассейн с международными рынками, а экспорт природного газа постепенно укрепил позиции Баку как партнера Европы в обеспечении ее энергетической безопасности. Однако мировой энергетический ландшафт меняется, и у Азербайджана нет причин оставаться в стороне.

Наглядный пример этого - около 840 млн кубометров природного газа, которые Азербайджан сэкономил за первые девять месяцев года благодаря росту числа электростанций на возобновляемых источниках энергии. Меньше сжигаемого газа означает меньше выбросов, и эта цифра ясно показывает, в каком направлении движется страна.

Это отражает более широкую мысль, которую высказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью известному американскому экономисту, профессору Колумбийского университета Джеффри Саксу. Гаджиев напомнил, что стратегическая ценность азербайджанских нефтяных месторождений в свое время сделала страну одной из главных целей нацистской Германии, стремившейся установить контроль над ресурсами Кавказа. Однако нефтяное наследие, по его словам, не мешает стране активно развивать возобновляемую энергетику.

"Мы прекрасно понимаем, что "зеленая" энергетика - это новая реальность. Именно поэтому Азербайджан активно инвестирует в развитие этой сферы", - сказал он. Особое внимание Гаджиев обратил на ветровой потенциал Баку и Каспийского моря. "Раньше мы в Азербайджане постоянно жаловались на сильные бакинские ветры. Они доставляли людям немало неудобств, и мы воспринимали их едва ли не как проклятие. Сегодня же мы начинаем понимать, что бакинские ветры, напротив, настоящее благословение, особенно с учетом потенциала Каспийского моря", - добавил он. По его оценке, Каспий может конкурировать по ветроэнергетическому потенциалу с Северным морем и другими перспективными регионами мира, однако для реализации этих возможностей необходимы инвестиции и последовательная государственная политика.

Широкое использование возобновляемых источников энергии стало одним из приоритетов энергетической политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Указ Президента № 1209 от 29 мая 2019 года об ускорении реформ в энергетическом секторе заложил правовую основу для либерализации рынка, развития конкуренции и перехода к "зеленой" энергетике. Переход к "зеленой" энергетике, повышение энергоэффективности и формирование низкоуглеродной экономики также входят в число основных целей Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы.

Сегодня в стране работают электростанции на возобновляемых источниках общей мощностью 2170 МВт. В их числе 65 гидроэлектростанций мощностью 1443,5 МВт, 6 ветровых электростанций мощностью 306,5 МВт, 10 солнечных электростанций мощностью 378,2 МВт, одна электростанция на биомассе мощностью 37 МВт и 3 гибридные станции мощностью 7,3 МВт. В целом на долю возобновляемых источников приходится около 21,5% общей энергетической мощности страны.

В 2027-2028 годах страна планирует ввести еще 2 гигаватта генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников. По словам заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова, одним из главных стратегических партнеров Азербайджана в этой сфере является эмиратская компания Masdar. В рамках ее проектов к 2028 году в стране планируется построить более 1 гигаватта возобновляемых мощностей.

Солтанов подчеркнул, что развитие возобновляемой энергетики - это гораздо больше, чем просто ввод новых генерирующих мощностей. Не менее важны модернизация и укрепление электросетей. "Строительство новых возобновляемых мощностей может привлечь в страну миллиарды долларов инвестиций. Но чтобы безопасно и эффективно передавать эту энергию в сеть, государство также должно выделять значительные средства на укрепление электрических сетей. В нынешнем состоянии сеть не способна принимать возобновляемую энергию в необходимых объемах и с требуемой гибкостью", - отметил он.

Следует учитывать, что управлять электроэнергией, вырабатываемой солнечными и ветровыми станциями, сложнее, чем традиционной генерацией, поскольку их выработка зависит от погодных условий. Поэтому важно создавать системы накопления энергии и наращивать возможности для балансировки сети. Электроэнергия - товар особого рода: ее производство и потребление должны постоянно находиться в равновесии. Любое нарушение этого баланса может привести к серьезным проблемам в энергосистеме и даже к масштабным отключениям. Поэтому по мере роста доли возобновляемых источников вопросы управления и балансировки сети становятся все более важными.

Последние данные свидетельствуют о том, что энергосистема находится в процессе трансформации. По данным Государственного комитета по статистике, в январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено 20 млрд 29,6 млн кВт·ч электроэнергии, что на 2,3% меньше, чем за тот же период 2025 года. Из этого объема 19 млрд 452,5 млн кВт·ч составила товарная электроэнергия, снижение - 1,8%. Тепловые электростанции выработали 15 млрд 170,3 млн кВт·ч, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. Гидроэлектростанции за этот период произвели 2 млрд 739,5 млн кВт·ч, рост составил 15%. Выработка ветровых электростанций увеличилась в 27,1 раза и достигла 841,3 млн кВт·ч, а солнечные электростанции произвели 533,2 млн кВт·ч, что на 10,1% больше.

Амбиции Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики реализуются в период, когда международный энергетический рынок переживает фундаментальную трансформацию. Спрос на электроэнергию растет, новые отрасли становятся все более энергоемкими, а правительства стремятся диверсифицировать источники поставок. Таким образом, у Баку есть возможность использовать существующую энергетическую инфраструктуру, географическое положение и международные партнерства, чтобы занять свое место на меняющемся рынке.

Препятствий по-прежнему немало. Возобновляемая генерация должна опираться на современные сети передачи и мощности для хранения энергии. Международные энергетические коридоры требуют значительных инвестиций и долгосрочных политических и коммерческих обязательств. Стране также необходимо обеспечить экономическую устойчивость новых проектов, а не просто наращивать установленную мощность в официальной статистике. Тем не менее достигнутый прогресс говорит о том, что "зеленая" программа Азербайджана переходит в более практическую фазу.

Азербайджан стремится сделать свой энергетический сектор более диверсифицированным, эффективным и интегрированным в международные связи. Настоящим мерилом успеха станет то, сможет ли страна превратить свой значительный возобновляемый потенциал в надежный источник электроэнергии, конкурентоспособную экспортную отрасль и долгосрочное экономическое преимущество.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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