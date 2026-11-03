Трамп заявил о планах прекратить ежегодную военную помощь Израилю
США намерены отказаться от ежегодного предоставления Израилю военной помощи в размере 4 миллиардов долларов.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По словам американского лидера, соответствующая договоренность была достигнута с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху несколько месяцев назад.
"Мы договорились об этом несколько месяцев назад, и они (израильтяне) согласны с этим. Потому что Израиль - успешная страна. Они не нуждаются в помощи, и мы больше не будем им помогать", - отметил Трамп.
При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон готов оказать Израилю поддержку в случае возникновения такой необходимости.
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