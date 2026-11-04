Норвегия рассматривает запрет на очки с ИИ

В Норвегии обсуждают возможность временно запретить использование очков с искусственным интеллектом в общественных местах, в том числе в парках, школах и на пляжах. Поводом стали опасения за конфиденциальность: встроенные камеры позволяют снимать людей без их ведома и согласия.

Однако специалисты предупреждают, что такой запрет может ограничить возможности людей с инвалидностью, для которых умные очки стали важным помощником в повседневной жизни.

Как передает Day.Az, особенно полезны эти устройства для незрячих и слабовидящих людей. Камера и искусственный интеллект помогают им получать голосовые описания окружающей обстановки, распознавать предметы, читать меню, находить нужный автобус и ориентироваться в незнакомых местах.

Профессор Копенгагенского университета Бриан Дуэ сравнил возможный запрет умных очков с запретом собак-поводырей. По его словам, такие технологии повышают самостоятельность людей с нарушениями зрения.

Эффективность устройств подтверждают и исследования. В эксперименте в Индии с участием 90 человек с нарушениями зрения почти три четверти участников положительно оценили функцию чтения текста, а около 45% - возможность получать описание окружающей обстановки.

Искусственный интеллект помогает также людям с дислексией и трудностями чтения и письма: чат-боты упрощают работу с документами, составление писем и общение с государственными учреждениями. Голосовое управление расширяет возможности людей с физическими ограничениями, в том числе при использовании инвалидных колясок.

При этом специалисты признают, что риски сохраняются. Помимо защиты персональных данных, их беспокоит чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта. Так, незрячим людям пока не следует полностью полагаться на умные очки при переходе дороги: устройства не всегда передают информацию в режиме реального времени.