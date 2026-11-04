https://news.day.az/world/1871621.html Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО В Саудовской Аравии оборудовали масштабную уличную систему охлаждения для пешеходов. Как передает Day.Az, она состоит из 750 столбов, распыляющих водяной туман, и охватывает маршрут протяженностью более 10 километров. Система помогает снизить ощущаемую температуру во время передвижения по улице в жаркую погоду.
Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО
В Саудовской Аравии оборудовали масштабную уличную систему охлаждения для пешеходов.
Как передает Day.Az, она состоит из 750 столбов, распыляющих водяной туман, и охватывает маршрут протяженностью более 10 километров. Система помогает снизить ощущаемую температуру во время передвижения по улице в жаркую погоду.
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