Названы риски при покупке смартфона из-за границы

При покупке смартфона из-за рубежа есть риск, что им кто-то мог уже воспользоваться, активировать устройство, рассказал "Газете.Ru" IT-эксперт Игорь Бедеров. Перед вскрытием устройства в пункте выдачи следует проверить на специальном сайте IMEI гаджета, чтобы не нарваться на контрафакт, подчеркнул он, передает Day.Az.

"До момента оплаты и получения товара проверить, что гаджет не активирован - практически невозможно. Продавец на маркетплейсе, особенно в сегменте "серого" импорта, не обязан публиковать данные о конкретном устройстве - IMEI, серийный номер, пока вы не оформили заказ. Все, что вы видите на карточке товара, - это, как правило, стоковые фотографии и общее описание модели. Проверка начинается только тогда, когда устройство физически попадает к вам в руки или в пункт выдачи. До вскрытия упаковки вы можете проверить несколько вещей, которые косвенно укажут на подлинность. Это целостность заводской пленки и пломб, качество печати на коробке, а также сверка IMEI. Полноценная проверка по базам украденных устройств, по региону поставки возможна только после того, как у вас на руках будет сам аппарат и его IMEI", - сказал он.

Можно отказаться от смартфона, если при проверке серийного номера он оказался активированным кем-то другим, заявил Бедеров.

"С точки зрения закона о защите прав потребителей, смартфон - это технически сложный товар. При дистанционной покупке вы имеете право отказаться от товара в течение 7 дней при условии, что сохранены его потребительские свойства и товарный вид. Однако для технически сложных товаров с гарантией действует особое правило: если товар качественный, но просто "не понравился", вернуть его можно не всегда - многие площадки и продавцы требуют, чтобы устройство не было активировано. Если вы уже оплатили таможенную пошлину и получили активированный аппарат, вернуть его будет крайне затруднительно. Единственный путь - доказывать наличие недостатков (брак, несоответствие заявленным характеристикам), и тогда уже требовать возврата или замены. Но если телефон исправен, а просто "активирован" - это не является основанием для возврата надлежащего качества технически сложного товара", - подчеркнул он.

Телефон, купленный из-за границы, окажется дешевле, отметил эксперт. Стоит отказаться от покупки, если цена слишком подозрительная, посоветовал Бедеров.

"Розничная цена в официальных магазинах включает в себя не только стоимость "железа", но и гарантию, сертификацию, логистику, налоги и поддержку. Поэтому "серый" импорт объективно может быть дешевле. Например, когда цена ниже 50-60% от розницы - практически гарантированный признак криминала или подделки. За такие деньги вы покупаете не гаджет, а лотерейный билет с очень низким шансом на выигрыш", - заключил он.