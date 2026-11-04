Хорошая новость для студентов

В 2026 году ожидается увеличение числа студентов, обучающихся по государственному заказу и за счет средств государства, примерно на 4 970 человек - до 148 950 человек. Число получателей стипендий, как ожидается, вырастет примерно на 6 190 человек и достигнет 118 750 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечается, что с учетом этого роста в проекте государственного бюджета на следующий год на финансирование высшего образования по государственному заказу и другие мероприятия в сфере образования предусмотрено 613 млн манатов.

Из этой суммы 422 млн манатов составят расходы на образование (на 10 млн манатов, или 2,4%, больше по сравнению с текущим годом), 184 млн манатов - расходы на стипендии (на 7 млн манатов, или 4%, больше), еще 7 млн манатов предусмотрено на другие мероприятия в сфере образования.

Причиной увеличения расходов по сравнению с текущим годом станет рост числа студентов и получателей стипендий.