Пашинян пообещал тащить Грузию в Европу. Правда Грузия об этом не просила

Правда Грузия об этом не просила

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о "заботе" Пашиняна о Грузии.

Day.Az представляет публикацию:

В Брюсселе, на саммите по расширению ЕС, Пашинян рассказал Euronews: Армения "всеми силами" поддержит Грузию на европейском пути.

И даже признался, что сам вдохновился "решимостью Грузии" стать членом ЕС.

Одна деталь. Решимость Грузии в Тбилиси ещё в 2024-м сняли с повестки: "Грузинская мечта" заморозила переговоры с ЕС до 2028 года.

Получается так: Армения пока даже не кандидат, но уже поддерживает кандидата, который сам взял паузу. Это как безбилетник, который толкает поезд, пока машинист ушёл на обед.

Грузинская журналистка спросила, каким он видит путь Грузии в ЕС. Пашинян ответил одним словом по-русски: "Вместе".

Ирония сразу в двух местах.