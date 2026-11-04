Jeep показал первый Wrangler без неразрезного моста спереди - ФОТО

Компания Jeep провела премьеру концепта Wrangler Scrambler SRT - автомобиля, который сочетает ностальгию по классическому пикапу CJ-8 Scrambler с современными гоночными технологиями и мощью двигателя V8. Хотя официально модель называется концептом, руководство Stellantis подтвердило, что она станет частью производственной линейки и будет выпущена в ближайшие годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, главным техническим новшеством стал отказ от традиционного неразрезного переднего моста, который Jeep использовал десятилетиями. Вместо него Scrambler SRT получил специально разработанную длинноходную независимую переднюю подвеску, созданную совместно с чемпионом по внедорожным гонкам Кейси Карри.

Под капотом концепта находится 6,4-литровый двигатель Hemi V8 мощностью 470 л.с. Однако, учитывая принадлежность к линейке SRT, есть предположения, что серийная версия может получить и наддувный 6.2 серии Hellcat. Автомобиль оснащен 37-дюймовыми внедорожными шинами BFGoodrich Mud-Terrain.

Scrambler SRT построен на шасси Wrangler, но от стоек лобового стекла кузов полностью переработан: авторы проекта реализовали удлиненные двери, интегрированный грузовой отсек и дргуие решения. Задние сиденья могут быть развернуты на 180 градусов, чтобы пассажиры сидели спиной вперед.