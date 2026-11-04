https://news.day.az/sport/1871969.html 11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы" 11-й тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдет под названием "Тур Победы" и будет посвящен шестой годовщине Победы в Отечественной войне. Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), решение принято в связи с празднованием 8 ноября Дня Победы.
11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы"
11-й тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдет под названием "Тур Победы" и будет посвящен шестой годовщине Победы в Отечественной войне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), решение принято в связи с празднованием 8 ноября Дня Победы.
Перед началом каждого матча тура на стадионах будет исполнен Государственный гимн Азербайджана.
Матчи 11-го тура чемпионата состоятся 6-8 ноября.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре