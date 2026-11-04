11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы"

11-й тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдет под названием "Тур Победы" и будет посвящен шестой годовщине Победы в Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), решение принято в связи с празднованием 8 ноября Дня Победы.

Перед началом каждого матча тура на стадионах будет исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Матчи 11-го тура чемпионата состоятся 6-8 ноября.