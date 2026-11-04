Раскрыт объем добычи нефти на АЧГ за весь период разработки

С момента начала промышленной разработки в ноябре 1997 года по конец третьего квартала 2026 года на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане было добыто около 4,7 млрд баррелей нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в среду в отчете bp.

За этот период государству также было передано около 63 млрд кубометров попутного газа с месторождения.

В первые девять месяцев 2026 года добыча нефти на АЧГ составила около 87 млн баррелей против 89 млн баррелей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, показатель снизился на 2,25% в годовом сравнении.

Согласно отчету, среднесуточная добыча нефти на АЧГ за январь-сентябрь 2026 года составила около 320 тыс. баррелей. В том числе на платформах "Чираг" было добыто 18,8 тыс. баррелей в сутки, "Центральный Азери" - 84,6 тыс., ""Западный Азери" - 72 тыс., "Восточный Азери" - 45,7 тыс., "Глубоководный Гюнешли" - 46,7 тыс., "Западный Чираг" - 25,3 тыс. и ACE - 26,9 тыс. баррелей в сутки.

"По состоянию на конец сентября 2026 года на месторождении действовали 154 нефтяные скважины. Еще 50 скважин использовались для закачки воды и 11 - для закачки газа",-- говорится в отчете bp.

Оператором проекта от имени участников соглашения о разделе продукции по АЧГ выступает BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp (оператор) - 30,37%, SOCAR - 35,30%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, ONGC Videsh - 2,92%.