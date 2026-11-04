Спецслужбы Армении вновь задержали и увезли Карапетяна - ВИДЕО

В Армении сотрудники Службы национальной безопасности увезли из дома бизнесмена, главу группы компаний "Ташир" и лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, проходящего по уголовным делам о финансовых махинациях и призывах к захвату власти.

Как передает Day.Az, 4 ноября с раннего утра силовики проводили обыски в доме Карапетяна, а также у его племянника, депутата парламента Нарека Карапетяна. Следственные действия затронули и другие адреса, связанные с семьей бизнесмена.

Следственный комитет Армении подтвердил проведение одновременных обысков по 65 адресам. Операция осуществляется в рамках уголовного производства Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды.

По сообщениям армянских СМИ, расследование может быть связано с деятельностью компании "Электрические сети Армении", ранее принадлежавшей бизнес-структурам Карапетяна.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован в июне 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя Армении.

Впоследствии бизнесмену предъявили дополнительные обвинения, связанные с финансовыми преступлениями. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов, хищение имущества, отмывание денежных средств, в том числе в особо крупных размерах, а также незаконную деятельность посредством юридического лица.

В конце декабря 2025 года Карапетяна перевели под домашний арест. В сентябре 2026 года Антикоррупционный суд Армении продлил эту меру пресечения еще на два месяца.

На данный момент официальные подробности новых следственных действий, включая сведения о возможных дополнительных обвинениях, не раскрываются.