Пьерлуиджи Коллина поблагодарил судей Азербайджана

Председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина выразил благодарность азербайджанским арбитрам за профессиональную работу на чемпионате мира и фестивале ФИФА U15, состоявшихся в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Коллина направил официальное письмо генеральному секретарю организации Джахангиру Фараджуллаеву, в котором высоко оценил организацию судейства и уровень обслуживания матчей турнира.

"Успешное проведение столь важного мероприятия стало возможным только благодаря профессиональной подготовке, высокому уровню организации и самоотверженной командной работе. В этой связи хотим особо отметить усилия Судейского комитета и Департамента судейства АФФА", - говорится в письме.

Коллина также поблагодарил всех сотрудников АФФА, участвовавших в организации судейства, особо отметив вклад азербайджанских арбитров в успешное проведение турнира.

Всего матчи чемпионата мира и фестиваля ФИФА U15 обслуживали 86 судей. Из них 80 представляли Азербайджан, по три арбитра были приглашены из Грузии и Турции.