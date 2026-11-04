В Баку обсудили перспективы сотрудничества пожарных и спасателей разных стран - ФОТО

4 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с представителями делегации, прибывшей в Азербайджан в рамках XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин, которые проходят в Баку.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

Отмечается, что в состав делегации вошли министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики, а также президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

В ходе встречи была подчеркнута значимость проведения в Баку чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Участники выразили уверенность в том, что соревнования будут способствовать развитию этого вида спорта и расширению обмена профессиональным опытом между странами-участницами.

Также была представлена информация о работе, проводимой в Азербайджане по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе об обеспечении пожарной безопасности, укреплении материально-технической базы в этой сфере и подготовке профессиональных кадров.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта и расширения международного сотрудничества в этой области.