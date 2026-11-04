Азербайджанская боксерша отправится на Дакар-2026

Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова завтра, 5 ноября, отправится в Сенегал для участия в IV летних юношеских Олимпийских играх.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, спортсменка выступит в весовой категории до 51 кг под руководством главного тренера женской сборной Илькина Агаева.

Соревнования по боксу в Дакаре стартуют 7 ноября, а обладатели медалей определятся 12 ноября.

На данный момент в активе сборной Азербайджана на Юношеской Олимпиаде одна медаль. Единственную награду - золотую - завоевал дзюдоист Ибрагим Талыбов в весовой категории до 55 кг. В общем медальном зачете Азербайджан делит 15-е место с Кубой, Эквадором, Казахстаном, Кенией, Саудовской Аравией, Сингапуром, Словенией, Турцией и Украиной. У каждой из этих сборных по одной золотой медали.