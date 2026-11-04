ЦБА оценил дополнительные возможности банков по выдаче кредитов

Банковская система Азербайджана в настоящее время имеет возможность выдать дополнительно 4,6 миллиарда манатов кредитов без нарушения действующих нормативов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, в текущем году денежно-кредитная политика также направлена на обеспечение инфляции на целевом уровне посредством регулирования монетарных условий. В сентябре 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,5 процента, а годовая базовая инфляция - 4,9 процента.

Согласно оценкам, наиболее значительным фактором, оказавшим повышательное влияние на динамику инфляции за последний год, стала инфляция в странах - торговых партнерах Азербайджана.

В течение 2026 года стабильность обменного курса обеспечивалась в условиях значительного превышения предложения над спросом на валютном рынке. Центральный банк осуществлял крупные покупки иностранной валюты. За 10 месяцев валютные резервы увеличились на 3,9 миллиарда долларов, или на 34 процента, достигнув 15,4 миллиарда долларов. Это максимальный показатель за всю историю независимости Азербайджана.

Председатель ЦБА также подчеркнул, что доверие к национальной валюте продолжает расти.

"За последний год уровень долларизации депозитов физических лиц-резидентов снизился на 3,3 процентного пункта, до 25,7 процента, а физических лиц-нерезидентов - на 5,7 процентного пункта, до 54,6 процента.

В текущем году показатели монетарного сектора формировались в условиях избыточной ликвидности. Структурный профицит ликвидности банковского сектора за вычетом обязательных резервов в октябре текущего года достиг 6,4 миллиарда манатов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с концом прошлого года.

В этих условиях средние процентные ставки по сделкам, заключенным на межбанковском необеспеченном денежном рынке, удерживались в пределах процентного коридора. В настоящее время банковская система может выдать дополнительно 4,6 миллиарда манатов кредитов без нарушения нормативов", - отметил Талех Кязымов.