Эти учителя будут получать дополнительные выплаты

В 2027 году планируется выделить 20,9 млн манатов на стимулирование молодых специалистов, привлекаемых к работе в школах сельских районов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом говорится в материалах к проекту государственного бюджета на 2027 год, обсуждаемому в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Меры охватят более 12,6 тысячи молодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные учебные заведения педагогического профиля.

Средства направят на компенсацию расходов на проезд и перевозку имущества, создание первоначальных жилищных условий, оплату коммунальных услуг и аренды жилья, а также на ежемесячные надбавки к заработной плате.