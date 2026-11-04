Трамп назвал условие для победы республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы победили бы на промежуточных выборах в стране, если бы кандидатом был он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не был в числе кандидатов, а если бы был, мы бы выиграли с огромным преимуществом", - написал американский лидер в Truth Social.

В США проходят промежуточные выборы. Американцы избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также проходят выборы губернаторов. Согласно оценкам телеканалов CNN и NBC, контроль над Палатой представителей перейдет от республиканцев демократам. Исход выборов в Сенат еще не ясен.

В США нет единого федерального органа, объявляющего итоги выборов. Эту роль берут на себя крупнейшие СМИ. После их прогнозов кандидаты обычно празднуют победу или признают поражение.