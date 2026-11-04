В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ

На промежуточных выборах в Конгресс США в штате Техас победу в борьбе за место в Сенате одержал представитель Демократической партии Джеймс Таларико. Он стал первым демократом, избранным сенатором от Техаса с 1993 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Associated Press, Таларико обошел кандидата от Республиканской партии Кена Пакстона и займет место Джона Корнина.

Отметим, что штат Техас представлен в Сенате США двумя сенаторами. Второе место от штата занимает республиканец Тед Круз.