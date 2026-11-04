https://news.day.az/world/1871868.html В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ На промежуточных выборах в Конгресс США в штате Техас победу в борьбе за место в Сенате одержал представитель Демократической партии Джеймс Таларико. Он стал первым демократом, избранным сенатором от Техаса с 1993 года.
В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ
На промежуточных выборах в Конгресс США в штате Техас победу в борьбе за место в Сенате одержал представитель Демократической партии Джеймс Таларико. Он стал первым демократом, избранным сенатором от Техаса с 1993 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Associated Press, Таларико обошел кандидата от Республиканской партии Кена Пакстона и займет место Джона Корнина.
Отметим, что штат Техас представлен в Сенате США двумя сенаторами. Второе место от штата занимает республиканец Тед Круз.
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