Volvo представила самый выносливый грузовик всех времен - ФОТО

Volvo Trucks представила полностью новый Volvo VNX - тяжелый грузовик, разработанный с нуля для самых тяжелых условий эксплуатации в Северной Америке. Новинка стала третьей моделью, которую Volvo выводит на североамериканский рынок менее чем за три года, после VNL (2024) и VNR (2025).

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, новый Volvo VNX ориентирован на строительство, сельское хозяйство, лесозаготовку и магистральные перевозки тяжелых грузов. Как отметил президент Volvo Trucks North America Питер Ворхув, это "самый прочный, безопасный и выносливый грузовик для специальных задач, который мы когда-либо строили".

Все версии VNX оснащаются двигателем Volvo D13, развивающим до 540 л.с. и 2600 Нм. В основе машины лежит рама из высокопрочной термообработанной стали, которая рассчитана на полную массу автопоезда до 73 тонн (с разрешения производителя масса может достигать 91 тонны).

Для точного маневрирования в стесненных условиях предусмотрена новая функция Remote Steer. Она позволяет управлять грузовиком снаружи на скорости до 5 миль/ч (около 8 км/ч), что особенно востребовано при работе бетономешалок, кранов и вакуумных установок.

VNX будет предлагаться клиентам в трех исполнениях: с короткой дневной кабиной, компактный спальным отсеком или большим спальником длиной около 160 сантиметров. Два первых варианта могут быть тягачами или шасси, топовый - только тягачом.