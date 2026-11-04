На этой дороге в Баку ограничат движение

4 ноября с 12:00 на транспортной развязке под круговым перекрестком Бузовна на автомобильной дороге Международный аэропорт имени Гейдара Алиева - Бильгя начнутся работы по очистке резервуара насосной станции объемом 90 кубометров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве автомобильных дорог Азербайджана (АAYDA).

В связи с проведением работ движение транспорта на указанном участке дороги будет ограничено по одной полосе.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и с пониманием отнестись к проводимым работам.