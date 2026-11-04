https://news.day.az/society/1871864.html На этой дороге в Баку ограничат движение 4 ноября с 12:00 на транспортной развязке под круговым перекрестком Бузовна на автомобильной дороге Международный аэропорт имени Гейдара Алиева - Бильгя начнутся работы по очистке резервуара насосной станции объемом 90 кубометров. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве автомобильных дорог Азербайджана (АAYDA).
На этой дороге в Баку ограничат движение
4 ноября с 12:00 на транспортной развязке под круговым перекрестком Бузовна на автомобильной дороге Международный аэропорт имени Гейдара Алиева - Бильгя начнутся работы по очистке резервуара насосной станции объемом 90 кубометров.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве автомобильных дорог Азербайджана (АAYDA).
В связи с проведением работ движение транспорта на указанном участке дороги будет ограничено по одной полосе.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и с пониманием отнестись к проводимым работам.
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