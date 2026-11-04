Атмосфера Венеции в Баку: ФОТОРЕПОРТАЖ из сказочного места, восхищающего туристов

Расположенный в центре Баку, на территории Приморского национального парка городок "Малая Венеция" - одно из самых интересных мест столицы. Этот уголок, напоминающий романтическую Венецию самой Италии, придает городу особую красоту своими искусственными каналами, живописными мостами и прогулками на лодках.

Действующее с 1960 года и сданное в эксплуатацию после капитальной реконструкции в 2012 году, это место на протяжении многих лет является одним из любимых адресов для прогулок и отдыха как жителей столицы, так и туристов.

Day.Az представляет фоторепортаж сотрудника АЗЕРТАДЖ из "Малой Венеции".