Граница без границ? Баку и Тбилиси начинают устранять пробелы - ОБЗОР

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад прошла новость о договоренности Баку и Тбилиси ускорить процесс делимитации и демаркации еще не делимитированных участков границы. Многие с удивлением узнали, что между Азербайджаном и Грузией существует целых 15 спорных пограничных участков. С удивлением, потому что за 35 лет независимости наших стран нам никогда не приходилось ощущать эти пробелы. 314 не делимитированных километров из 480 километров протяженности всей границы - это много. Это почти треть границы, на которой до сих пор не все ясно.

Неопределенность, оставленная в наследство от советских времен, не давала о себе знать на серьезном публичном уровне. Разве что в случае расположенного на границе исторического памятника - монастыря Кешикчидаг, называемого грузинской стороной Давид Гареджи. О каких-то трениях подобного уровня по другим участкам слышать не приходилось.

Тем не менее, делимитация, начавшаяся в 1996 году, не завершена тридцать лет спустя. Что говорит о наличии серьезных разногласий. Если бы по обе стороны границы не находились нормальные страны и хорошие соседи, связанные многими узами, возможно, эти разногласия давали бы о себе знать не на самом благоприятном уровне.

Грузия граничит с семью районами Азербайджана - Газахским, Агстафинским, Товузским, Самухским, Гахским, Балакенским и Загатальским.

Тбилиси и Баку договорились ускорить делимитацию и демаркацию границ между двумя странами. Об этом журналистам заявил на минувшей неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, Тбилиси призвал Баку ускорить процесс до "очень быстрых темпов". Грузинский премьер сообщил, что на обращение Тбилиси последовал очень искренний ответ из Баку.

Процесс делимитации начался в 1996 году и остановился в 2007-м, потому что натолкнулся на препятствие в виде приграничного монастыря, часть которого располагалась по одну, часть - по другую сторону границы. В советское время это не имело принципиального значения, но в условиях независимости вызвало проблему. Такое разделение административной границы двух союзных республик, по-видимому, преследовало цель контроля и управляемого хаоса. И эта цель дала о себе знать, когда встал вопрос о делимитации границы в районе комплекса. Чувствительное к религиозной тематике грузинское общество отреагировало резко, и это привело к ряду инцидентов. Обсуждения полностью прекратились, и до 2019 года вопрос делимитации был заморожен.

В мае 2019 года осле многолетнего перерыва в Баку состоялось совместное заседание Госкомиссий по делимитации и демаркации. Состоялось оно после некоторого обострения, имевшего место на границе в апреле в связи все с тем же вопросом монастыря. В ответ на публикации в грузинских СМИ МИД Азербайджана ответил, что монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части. Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. А Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс, заявил тогда азербайджанский МИД.

Но вопрос снова застопорился. А потом в регионе произошли серьезные события - Вторая карабахская война, изменение реалий и всей региональной повестки. Делимитация с Грузией несколько отошла на второй план, потому что перед Азербайджаном встало множество серьезных проблем, решение которых зависело только от него самого. Хотя отсутствие делимитации третьей части госграницы с Грузией это не лучшая ситуация, однако, как мы уже отметили, возникая между хорошими соседями, она не содержит угрозы. Ни Азербайджан не угрожает Грузии, ни Грузия - Азербайджану. Транспортные и энергетические проекты, которыми связаны две страны, действуют безотказно, строятся новые совместные планы. То есть у двух стран есть, что обсудить помимо пограничного вопроса.

30 октября в Сигнахи (Кахетия) состоялось 11-е заседание азербайджано-грузинской совместной межправительственной комиссии. Заседание прошло под председательством премьер-министров двух стран Ираклия Кабахидзе и Али Асадова. Обсуждались все пункты двусторонней повестки, а она у Баку и Тбилиси очень содержательная. Тот факт, что товарооборот за 9 месяцев вырос более чем в 40 процентов и приблизился к миллиарду долларов, показывает, что экономическая составляющая отношений важнее любых разногласий. Тем более, что Грузия и Азербайджан готовятся к реализации еще одного масштабного проекта. Через Грузию уже идут азербайджанские трубопроводы и железнодорожный коридор, теперь пойдет и коридор для транзита электроэнергии.

После заседания Кобахидзе заявил журналистам, что как на 11-м заседании межправкомиссии, так и на двусторонней встрече премьер-министров двух стран говорилось о необходимости ускорения делимитации и решении вопроса.

Процесс, судя по всему. уже идет, хотя азербайджанская сторона не делает никаких заявлений. И начался он еще до заседания в Сегнахи. Об этом говорит тот факт, что 10 октября Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия.

Отметим, что прежние власти Грузии занимали не очень внятную позицию по пограничным разногласиям, что только усугубляло проблему. В любом случае, азербайджанские пограничники никогда не выходили за пределы части комплекса, находившегося в составе Азербайджанской ССР. Что подтверждал и грузинский МИД.

Проблема приграничного монастыря наиболее острая, и если разрешится она, разрешатся и все другие вопросы. А их, как мы уже сказали, аж 15.

Например, есть проблема, возникшая из-за того, что река Алазани поменяла русло и изменила границу. Есть проблема горы Бабакяр, где сходятся границы трех южнокавказских государств. В период карабахского конфликта здесь проходила линия соприкосновения, и это создало определенные недопонимания.

Есть и другие проблемы. Не будем углубляться в их суть и пытаться прогнозировать развитие событий. Скажем лишь о том, что Азербайджан всегда готов договариваться. Но договариваться по-хорошему, по-дружески и по-соседски, а не под давлением возмущенной общественности или других подобных факторов. Если Баку умудряется договариваться даже с Ереваном, то с добрым соседом это, тем более, не должно быть проблемой. И, надеемся, что не будет.