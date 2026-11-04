Хакеры попытались повысить температуру в холодильнике магазина в Афинах

Хакеры попытались повысить температуру в холодильнике мясного магазина в престижном афинском районе Кифисья до 150 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о кибератаке сообщил владелец заведения греческому телеканалу Skai.

По словам хозяина предприятия, неизвестные лица получили доступ к системе управления холодильниками и попытались изменить настройки, чтобы поднять температуру до 150 градусов Цельсия. Сотрудники магазина рано утром заметили, что холодильники работают ненормально и они не могут вручную изменить настройки.

Первоначально предполагалось, что это техническая неисправность, однако проверки не выявили проблем с электропитанием. В итоге было установлено, что система была взломана, и техник смог восстановить контроль над холодильниками. Попытка была обнаружена вовремя, и температура в конечном итоге не достигла уровней, которые пытались установить злоумышленники. По словам владельца, удалось избежать порчи запасов мяса, отметил телеканал.

Специалист технической компании рассказал Skai, что аналогичные проблемы также возникли в двух других предприятиях в этом районе - супермаркете и кафе, которые также являлись ее клиентами. После инцидента компания временно отключила беспроводное соединение холодильников, чтобы ограничить возможность удаленного вмешательства до тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры защиты. Старые холодильные системы, работающие на основе традиционных механизмов, не имеют соответствующей возможности беспроводного управления. Напротив, новые системы позволяют удаленно контролировать и регулировать температуру, что значительно упрощает работу современного предприятия, но в то же время создает новые требования к кибербезопасности.

По словам директора компании, обслуживающей холодильные установки, атаки, аналогичные инцидентам в районе Кифисья, были зафиксированы в различных районах Греции, включая город Каламата, но эти случаи пока не были преданы огласке. Как он пояснил телеканалу, злоумышленники используют специальные программы для идентификации профессиональных систем охлаждения, подключенных к интернету и имеющих возможность дистанционного управления.