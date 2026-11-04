Первые результаты голосования на выборах в США

На промежуточных выборах в Конгресс США демократы получили 111 мест в Палате представителей, а республиканцы - 64.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует агентство Associated Press.

В Сенате демократы располагают 45 мандатами, а республиканцы - 36.

На губернаторских выборах в американских штатах демократы получили 15 постов, а республиканцы - 10.