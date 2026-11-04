https://news.day.az/world/1871862.html Первые результаты голосования на выборах в США Первые результаты голосования на промежуточных выборах в конгресс США показали лидерство кандидатов от Демократической партии в ряде штатов. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, демократы лидируют в трех избирательных округах штата Индиана.
Первые результаты голосования на выборах в США
На промежуточных выборах в Конгресс США демократы получили 111 мест в Палате представителей, а республиканцы - 64.
Как сообщает Day.Az, об этом информирует агентство Associated Press.
В Сенате демократы располагают 45 мандатами, а республиканцы - 36.
На губернаторских выборах в американских штатах демократы получили 15 постов, а республиканцы - 10.
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