Ни один настоящий грузин не допустит ущерба дружбе с Азербайджаном

В Баку на минувшей неделе побывал с однодневным визитом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В ходе его встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, другими официальными лицами страны были обсуждены самые насущные вопросы двусторонних отношений. Говорилось об исторических корнях доброго соседства и привязанности двух народов друг к другу.

Что объединяет наши страны, помимо инфраструктурных проектов, кто пытается вбить клин в отношения Баку и Тбилиси и почему это им не удается? Об этом мы побеседовали с послом Азербайджана в Грузии (2006-2011 гг.), доктором юридических наук, профессором, руководителем кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР Намиком Алиевым.

Прежде всего, следует сказать об общих корнях. Мы два кавказских народа, история которых уходит глубоко в века. Отношения между нашими народами опираются на большую историю, историю добрососедства и дружбы, растянувшуюся на века. Многонациональный, мультикультуральный Кавказ - это особый мир со сложившейся культурой, обычаями, традициями, соблюдение которых имеет место независимо от национальности, религии, возраста, образования и т.п. Именно это отличает два из трех государств Южного Кавказа: Азербайджан и Грузию. Наши истории переплетены, проросли корнями. Конкретные факты истории двух стран можно нанизать как жемчужинки на ожерелье.

Вспомним двух выдающихся поэтов-современников ХIХ века - Мирза Шафи Вазеха и Николоза Бараташвили. Неповторимый Мирза Шафи, преследуемый радикальным духовенством, покинул Гянджу и поселился в Тифлисе. Его образ стал символом свободолюбия, бунтарства и раскрепощения личности. В теплом и гостеприимном тбилисском трактире, который Мирза Шафи назвал "Литературным диваном господина Зальцмана", самого Мирзу называли "Нынешний Хафиз Востока". Примерно в то же время, пострадав за свободу мысли от безнравственного чиновничества, покидает Тифлис и направляется в Гянджу великий грузинский поэт-изгнанник Николоз Бараташвили. Каждый из них оказался в чужих, но одновременно родных городах.

Вспомним содержание невероятного по своей кавказской энергетике произведения Гурбана Саида "Али и Нино", отразившего дух, атмосферу Южного Кавказа как единого пространства.

При всей уникальности культур, различии религий - единый дух Кавказа объединяет нас, в отличие, не воздержусь от реплики, искусственно созданного моноэтнического соседнего государства с пришлым населением.

Вернемся к современности. Я бы не забыл и ту часть нашей истории, когда мы жили в составе одного государства - СССР, и при всей противоречивости того общества, было очень много доброго и хорошего в отношениях двух народов.

С обретением независимости на волне болезненного распада советской империи встал вопрос выживания государств, сохранения своего суверенитета и территориальной целостности. Мы помним 9 апреля в Грузии и 20 января в Азербайджане, мы до сих пор страдаем от нарушения территориальной целостности наших государств: у Грузии отторгнуты Абхазия и Самачабло (Южная Осетия), а Азербайджан ликвидирует последствия 30-летней оккупации своих территорий со стороны Республики Армения.

Однако благодаря идеям и проектам Гейдара Алиева, доверию, которое было проявлено Эдуардом Шеварднадзе к ним, наши страны смогли реализовать совместно с Турцией невероятные проекты, которые сегодня являются арматурой нашей дружбы, залогом независимости государств, гарантией сохранения своего суверенитета. "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзерум", "Баку-Тбилиси-Карс", ТАР, ТАNAP, "Южный газовый коридор" - эти слова произносились нами словно молитва в процессе их реализации. Сегодня это реальность, с которой считаются в мире.

Реализация проектов с крупными государственными инвестициями открыла дорогу частным инвестициям в экономику друг друга, которые успешно осуществляются как в Грузии, так и в Азербайджане. Здесь есть еще немалый потенциал.

Азербайджан неоднократно приходил на помощь Грузии и грузинскому народу в самые критические для них дни и минуты. В самое трудное для себя время, в период армянской вооруженной агрессии 1990-х годов, когда шла война, Азербайджан и тогда протягивал Грузии руку помощи. Я помню одно из обращений Э.Шеварднадзе с просьбой о двух цистернах бензина! Зима 2005-2006 годов, когда Грузия осталась без газа и замерзала в буквальном смысле слова, Азербайджан послал ей газ в ущерб своим западным районам.

Поддержка Азербайджаном территориальной целостности Грузии во все времена, проявилась особенно в период Пятидневной войны, когда наша страна не отступила от своей принципиальной позиции. Я думаю, что не все смогли проявить подобную последовательность в проводимой политике и в отношениях с соседними странами.

Решающая помощь Азербайджана Грузии в период второй волны пандемии является закономерным продолжением последовательной политики Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в отношении своего соседа и стратегического партнера.

Грузия - многонациональная страна. Кстати, так же, как и Азербайджан. Нашу страну отличает единство народов, которое особенно ярко проявилось в дни 44-дневной Отечественной войны. Грузию также отличает толерантность народов ее населяющих. Однако, мы все прекрасно понимаем, что армянство во главу угла ставит не свое гражданство и интересы той страны, где нашло себе дом, работу и хлеб, а мнимые интересы мифической идеи "великой Армении", которые превратили целый народ в организацию, члены которой платят взносы в "армянский фонд", независимо от того, где они проживают. За отказ от уплаты взносов можно поплатиться, очень часто даже жизнью. В истории зафиксировано много подобных примеров.

Успехи Азербайджана и Грузии, которые обеспечили стабильное независимое экономическое развитие этих стран, в отличие от неудачного государственного проекта "Республика Армения", естественно, не могут оставить равнодушными армянство. И поэтому, перманентно предъявляя претензии к сотням грузинских церквей (не называю конкретную цифру, так как она постоянно и в разных источниках меняется, разумеется, в сторону увеличения), армянство особое внимание уделяет разжиганию у определенной части населения Грузии с измененными фамилиями интереса к комплексу на горе Кешикчи-даг (Давид Гареджи), подавляющая часть которого расположена на территории Азербайджанской Республики. Цель - нанести удар по стратегическим отношениям между двумя народами и государствами.

Но, уверяю вас, в Азербайджане прекрасно понимают, откуда дуют ветры. Ни один настоящий грузин не допустит действий, наносящих ущерб нашей дружбе. В истории много того, что требует времени для его разрешения. Территориальные претензии - не тот путь, который приведет народы к процветанию и благополучию. Пример: Республика Армения и армянство. Только лишь экономическое, культурное, политическое сотрудничество, а также время решат все проблемы.

Провокаторы пытаются запугивать грузинскую сторону азербайджанскими и турецкими инвестициями, но тщетно. Чего тут бояться? Грузия стремится в Европу. Этот путь лежит через инвестиции. Именно инвестиции, помноженные на развитие конкретных межличностных связей, политических и культурных отношений, дадут мирную, а затем и открытую границу, повышение благосостояния граждан Азербайджана и Грузии.

Мне кажется, пример наших межгосударственных отношений в последнюю четверть века самый сильный аргумент в поддержку сказанного.

С восстановлением территориальной целостности Азербайджана открываются новые возможности для развития транспортных коммуникаций, которые явятся новым резервом для эффективной эксплуатации действующих проектов. Так, открытие Зангезурского коридора, позволит Грузии через Республику Армения, Нахчыван получить короткий выход в Иран и дополнительный, более короткий путь в восточные районы Турции. Это дополнительные потоки грузов для грузинских портов Черного моря.

Открываются новые возможности для развития наших стран. Азербайджан в этих возможностях - самый мощный локомотив, находящийся в постоянном движении. Главное при этом, вовремя сесть в поезд, чтобы не остаться на перроне.

Лейла Таривердиева