Союз Баку, Анкары и Тбилиси не направлен против Армении, слишком много чести

Усиление фактора Азербайджана не оставляет места для неопределенности в выборе союзника на Южном Кавказе странами как нашего, так и других регионов. В частности, судя по шагам соседней Грузии, Тбилиси уже определился с этим вопросом окончательно. Азербайджан - надежный партнер и союзник, что наша страна неоднократно доказывала грузинским друзьям за последние десятилетия.

Помимо других сфер, Грузия успешно интегрируется и в систему региональной безопасности, создаваемую Азербайджаном и Турцией. Грузинские военнослужащие уже не первый год успешно участвуют в трехсторонних учениях. Так, традиционными стали совместные учения Турции, Азербайджана и Грузии "Кавказский орел". Два года назад вооруженные силы трех стран приняли участие в проведенных в Турции многонациональных учениях "Eternity-2018", целью которых была отработка способов защиты нефте- и газопроводов. Тогда командно-штабное учение при компьютерной поддержке впервые проводилось на полигоне и с привлечением воинских подразделений всех трех государств одновременно. На "Eternity-2019" военные трех стран собрались уже в Баку.

Это трехстороннее военное сотрудничество очень нервирует Армению. Особенно серьезная истерика случилась с Ереваном после учений "Eternity-2017", прошедших в Совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) в самой Грузии. Тогда с армянской стороны звучало немало обвинений, армянские официальные лица и эксперты заговорили о создании военного блока против Армении.

На днях армянская сторона получила новый повод для истерики. Стало известно, что Турция выделила 200 тыс. долларов на модернизацию аэродрома в Марнеули (Грузия). Как сообщают грузинские СМИ, сумма пойдет на закупку военной техники для аэродрома. На заседании Комитета обороны и безопасности парламента Грузии перед ратификацией были рассмотрены два протокола в области логистики между правительствами Грузии и Турции. Председатель комитета Ираклий Сесиашвили поблагодарил Турцию за финансирование и пообещал, что парламент ратифицирует соглашение, как и в предыдущие годы.

Шум в армянских СМИ поднялся в связи с тем, что военный аэродром располагается в азербайджанонаселенном регионе Квемо-Картли. Эта бывшая советская база была заброшена, пока в 2004 году Турция не начала вкладывать деньги в ее восстановление. Вскоре здесь уже размещались ВВС Грузии, но аэродром был разбомблен российской авиацией во время войны 2008 года.

Поддержка Турцией военной сферы Грузии воспринимается армянами как часть плана по созданию на грузинской территории турецкой военной базы, что, конечно же, полная ерунда. Принимаемые меры и сотрудничество направлены исключительно на реализацию целей обеспечения безопасности региона. Так уж вышло, что на Южном Кавказе располагается маленькое, агрессивное, неадекватное и при этом напичканное вооружением государство под названием Армения. Военное сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии позволяет нейтрализовать зло, исходящее от политики Еревана, но не направлено против Армении как государства.

Так что армянские СМИ слишком уж преувеличивают размеры "угрозы". Но самое интересное, что наши агрессивные соседи сами переходят к угрозам. На армянских ресурсах можно, например, прочитать, как удар "Искандера" или Су-30СМ "по грузино-турецкому аэродрому быстро приведет и Тбилиси, и Анкару, и Баку в чувство".

И так далее, и тому подобное.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

У страха, как известно, глаза велики, заметил в беседе с Day.Az известный грузинский политолог, профессор Гурам Мархулия.

По его словам, армянская сторона высказывается в подобном духе всякий раз, как появляются новости о мероприятиях в рамках военного сотрудничества Грузии с Турцией и Азербайджаном.

"В Армении напрасно так беспокоятся - никакие военные блоки официально в регионе не оформлены. Но как бы негативно это не воспринималось в Ереване, Грузия имеет полное право строить стратегические отношения с соседними странами так, чтобы наиболее надежно обеспечить свою безопасность. Безопасность Грузии неотделима от региональной безопасности, гарантами которой являются сегодня Турция и набирающий мощь Азербайджан", - сказал грузинский политолог.

Отвечая на вопросы Day.Az, наш собеседник посоветовал армянской стороне не забывать, что Азербайджан, Турция и Грузия являются участниками крупных транспортных и энергетических проектов. Поэтому они заинтересованы в совместной отработке защиты трубопроводов и транспортных коридоров. Армения ни в одном из этих проектов не участвует по причине продолжающейся оккупации ею азербайджанских территорий. Кроме того, из Еревана нередко звучат угрозы удара по энергетической инфраструктуре, что только убеждает Тбилиси, Баку и Анкару в необходимости расширения мер по безопасности международных проектов.

Грузинский эксперт также успокоил армянскую сторону, отметив, что военный союз трех стран не преследует цели разрешения карабахского конфликта, потому что Азербайджан - сильное государство и не нуждается ни в чьей помощи.

"Тем не менее, считаю, что исходя из нынешнего международного положения и стремления наших государств к восстановлению территориальной целостности, на нынешнем этапе во многом эффективным было бы создание своеобразного кавказского НАТО, т.е. грузино-азербайджано-турецкого военного союза с перспективой вхождения туда других государств. Этот блок, на мой взгляд, необходим с точки зрения безопасности наших стран и региона. А что касается якобы направленности такого сотрудничества против Армении, то скажу так: слишком много чести", - сказал Гурам Мархулия.

Лейла Таривердиева