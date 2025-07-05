Арестованные в Армении архиепископы объявят голодовку

Арестованные священнослужители Армянской апостольской церкви - архиепископы Микаель и Баграт, 5 июля решили объявить однодневную голодовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила их адвокатская команда.

"Завтра День Конституции Армении. В знак протеста против антиконституционных действий, направленных против нас, мы решили объявить однодневную голодовку", - говорится в заявлении священнослужителей.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Позже по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт Галстанян (его также подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти) и Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".