Мы хотим поближе познакомиться с Ханкенди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам основатель клуба NomadMania Хари Мицидис во время ежегодного собрания клуба.

"Я приезжал в Баку семь раз. Мой первый визит состоялся в 2002 году, и тогда Баку сильно отличался от того, что он представляет собой сейчас. В последние пять лет я приезжаю в Азербайджан чаще из-за поездок в Карабах.

Я приезжал в Карабах три раза, завтра поеду снова, и это будет мой четвертый визит. По сравнению с тем временем, когда мы впервые туда поехали, то есть когда всё было в руинах, видеть проводимые сейчас строительные и восстановительные работы действительно впечатляет. Во время нашего последнего визита в Физули мы увидели множество зданий, строящихся для переселения людей. Мое внимание также привлекла дорожная сеть",- сказал он.

Хари Мицидис заявил, что строительство трех аэропортов в Карабахе - это очень необычное и уникальное явление.

"Наличие нового отеля в Лачине также привлекает внимание, завтра мы остановимся там. Всё это показывает, что в Карабах вкладываются значительные инвестиции. Интересно наблюдать изменения при каждой поездке. Завтра рано утром мы выезжаем из Баку. Сначала поедем в Агдам, проведем там некоторое время и ознакомимся с проводимыми работами. Затем отправимся в Шушу, а оттуда в Ханкенди. Пообедаем в Ханкенди, а в конце дня доберемся до Лачина. На следующий день мы посетим Лачин. Я думаю, что Лачин - одно из самых красивых мест в Азербайджане с географической точки зрения. Затем мы отправимся к месту, где, как предполагается, начинается Зангезурский коридор, и, думаю, мы будем первой иностранной группой, которая туда поедет. Это будет для нас очень интересно. На обратном пути мы остановимся в Джабраиле, возможно, в Физули. В принципе, это наш маршрут на следующие два дня",- отметил он.

По словам основателя NomadMania, эта поездка будет короче предыдущих: "До сих пор мы всегда оставались на две ночи, но не в самом Карабахе, а в окрестностях. Подходящих вариантов размещения не было, иногда приходилось останавливаться в военных лагерях. В этот раз поездка может быть короче, но зато комфортнее, потому что мы будем останавливаться в отелях. Мы видели много мест по пути, но недостаточно хорошо познакомились с Ханкенди. Надеюсь, на этот раз у нас будет возможность изучить его более подробно. Особый интерес для нас представляет Зангезурский коридор, и это один из пунктов, которому я лично уделяю наибольшее внимание".