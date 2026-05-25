В Белграде трамвай врезался в здание

В центре столицы Сербии Белграде трамвай сошел с рельсов и врезался в здание, в результате пострадали 12 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило сербское агентство "Telegraf".

Сообщается, что утром трамвай по неизвестной причине сошёл с рельсов и врезался в здание. От силы удара кабина трамвая получила серьёзные повреждения.

В результате происшествия 10 пассажиров трамвая получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали две женщины, находившиеся в здании, им была оказана медицинская помощь.