В Белграде трамвай врезался в здание

В центре столицы Сербии Белграде трамвай сошел с рельсов и врезался в здание, в результате пострадали 12 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщило сербское агентство "Telegraf". Сообщается, что утром трамвай по неизвестной причине сошёл с рельсов и врезался в здание. От силы удара кабина трамвая получила серьёзные повреждения.
В результате происшествия 10 пассажиров трамвая получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали две женщины, находившиеся в здании, им была оказана медицинская помощь.
