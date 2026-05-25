Арабские страны добиваются гарантий безопасности на переговорах США и Ирана

Лидеры стран Персидского залива в ходе субботних переговоров с президентом США Дональдом Трампом призвали Вашингтон добиться от Ирана гарантий безопасности для своих государств. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран региона обеспокоены перспективной заключения соглашения между США и Ираном, которое не включало бы в себя пункты относительно ракетной программы Тегерана. Как указывает газета, ракетная программа в ходе переговоров пока не обсуждалась. Лидеры стран залива опасаются, что в случае новой эскалации могут пострадать энергетические объекты на их территории.

В то же время государства Персидского залива в ходе переговоров с Трампом призвали его как можно скорее достичь соглашения с Ираном, указывая не негативные экономические последствия конфликта.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. 19 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отложив на этот срок возобновление боевых действий. 23 мая американский лидер отметил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован, однако на следующий день он сообщил, что стороны еще не достигли окончательных договоренностей по некоторым вопросам.