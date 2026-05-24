Расселл выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Канады

Британский гонщик команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран при Канады.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларен". Тройку лидеров замкнул итальянец Кими Антонелли, выступающий за "Мерседес".

Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится 24 мая.