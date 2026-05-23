Сахиба Гафарова посетила Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова посетила Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Азербайджанская парламентская делегация возложила цветы к бюсту основателя современного независимого Азербайджанского государства, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, установленного в административном здании Генконсульства.

Во время встречи с сотрудниками Генконсульства, спикер Сахиба Гафарова подарила дипмиссии издания, посвященные жизни и деятельности Великого лидера Гейдара Алиева.

Затем Генеральное консульство провело официальный прием, посвященный 28 Мая - Дню независимости.

На мероприятии были заслушаны выступления о значении Дня независимости в истории азербайджанской государственности, пройденном страной пути развития и успехах, достигнутых в годы современной независимости. Также были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие о достижениях Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием известных деятелей искусств Азербайджана.