В Германии заявили об отсутствии бункеров для населения

В настоящий момент в Германии де-факто никаких функционирующих общественных убежищ не существует. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт представил план гражданской защиты, ключевой пункт которого заключается в том, что в случае чрезвычайной ситуации мобильное приложение NINA укажет гражданам путь к бункерам, станциям метро и подземным парковкам, где можно будет укрыться. Отмечается, что необходимый план по созданию бункеров не могут утвердить уже больше года.

Глава немецкого Объединения городов и общин Германии Андре Бергхеггер считает, что в стране сложилась критическая ситуация: федеральный центр, земли, муниципалитеты, экстренные службы и военные до сих пор не могут наладить должное взаимодействие.