В Баку состоялся 7-й Диалог Азербайджан–Европейский Союз по вопросам безопасности

20 мая в Баку состоялось седьмое заседание Диалога по безопасности между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС).

Как передает Day.Az, участники провели конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и ЕС, по вопросам внешней политики и политики безопасности, представляющим взаимный интерес. Они приветствовали активизацию в последнее время контактов на высоком уровне, включая визиты президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты и верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас в Азербайджан и их встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, и вновь подтвердили общую заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули важность продолжения переговоров по новым "Приоритетам партнерства" и новому двустороннему соглашению. Они также отметили важность продолжения регулярного диалога в рамках существующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС.

Участники обсудили региональные и международные процессы, включая геополитические процессы и внешнюю политику, связность, энергетическую безопасность и Средний коридор. ЕС отметил роль Азербайджана как важного партнера с точки зрения региональной связности и диверсификации источников энергии и подчеркнул важность устойчивого и экономически эффективного сотрудничества, основанного на правилах.

ЕС еще раз подтвердил свою поддержку усилий по гуманитарному разминированию в Азербайджане и приветствовал продолжение сотрудничества в этой области. В рамках визита 19 мая делегация ЕС посетила Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, включая Агдамский район, и ознакомилась с деятельностью по разминированию, проводимой азербайджанской стороной.

Участники также провели обмен мнениями по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. ЕС приветствовал прогресс, достигнутый между Азербайджаном и Арменией в последние месяцы, в том числе меры по укреплению доверия и интенсификацию контактов, призвал к продолжению диалога и практического сотрудничества в поддержку продолжительного и прочного мира.

Стороны договорились расширить формат, переименовав его в Диалог Азербайджан-ЕС по вопросам политики и безопасности, что свидетельствует о более широком охвате двусторонних отношений и их стратегическом значении.

Сопредседателями заседания являлись помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей по политическим вопросам Олаф Скуг.