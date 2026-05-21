Заместитель генерального секретаря ООН прибыла с визитом в Азербайджан

21 мая заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Амина Мохаммед прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встретили официальные лица.